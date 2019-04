Braquage à main armée ce vendredi à Ouarzazate (VIDEO)

L’agence d’Al Barid Bank dans la commune de Tarmigte, aux environs de Ouarzazate, a été braquée par des inconnus ce vendredi matin, a indiqué une source bien informée à Le Site info.

Selon la même source, cette bande criminelle serait composée d’au moins quatre individus. Ces derniers surveillaient de près l’agence et ont attendu le moment de l’ouverture et l’entrée de tous les employés pour faire irruption avec des armes blanches, explique la même source.

Et d’ajouter que les malfrats ont dérobé une grosse somme d’argent ainsi que la caméra de surveillance, avant de prendre la fuite.

Aussitôt alertés, les secours et les éléments de la gendarmerie royale se sont dépêchés sur les lieux. Plusieurs employés ont été blessés et transférés à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour identifier les mis en cause et déterminer les circonstances exactes du braquage.

K.B.