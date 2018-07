Boycott: nouvelle nomination chez Centrale Danone (VIDEO)

Le Président-directeur général de Danone, Emmanuel Faber, a récemment annoncé la nomination de Corinne Bazina auprès de Didier Lamblin, PDG de Centrale Danone.

Celle qui dirige actuellement Danone Communities, aura la mission d’accompagner l’équipe Centrale Danone pour la mise en place de la nouvelle stratégie de l’entreprise, visée depuis quelques mois par un boycott.

“J’ai décidé de nommer Corinne Bazina, dès la semaine prochaine, auprès de Didier Lamblin, pour organiser cette consultation à laquelle je me suis engagé sur ce que doit être un juste prix, un prix équitable, qui permette de rendre plus accessible le prix du lait pasteurisé frais Centrale au Maroc et en même temps de respecter et protéger le revenu de nos éleveurs”, a déclaré le PDG de Danone dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Faber a tenu le 26 juin dernier une conférence de presse à Casablanca, au cours de laquelle il a annoncé plusieurs mesures que l’entreprise compte prendre pour répondre aux demandes des citoyens, notamment la baisse du prix du lait frais pasteurisé.

S.L.