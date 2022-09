Boycott : les producteurs tunisiens ont beaucoup à perdre

Devant les appels au boycott de produits tunisiens, quels en seraient les enjeux économiques, si un tel appel était suivi d’effets, rapportent LES ECO.

Suite au dérapage de Tunis, à l’occasion de la tenue du TICAD 8, les réactions fusent de partout. Parmi elles, celle de la Fédération marocaine des droits des consommateurs, qui appelle au boycott des produits tunisiens. La question est ainsi posée, de cerner les enjeux de ce boycott, si cet appel recevait écho auprès des consommateurs marocains. Afin de dresser un topo exhaustif, l’analyse des chiffres du commerce extérieur entre le Maroc et la Tunisie s’impose. Il en ressort que nos importations de Tunisie (2,280 MMDH) dépassent en valeur nos exportations (1,295 MMDH).

Ce qui signifie que les producteurs tunisiens auraient beaucoup à perdre, si l’appel au boycott était suivi d’effets. Soulignons au passage que le Maroc et la Tunisie sont liés par des accords bilatéraux et régionaux, notamment la convention de Rabat du 24 février 2004 conclue dans le cadre du processus d’Agadir de 2001, lequel a instauré une zone de libre-échange entre les deux pays, avec l’Égypte et la Jordanie.

En 2021, le Top 5 des importations marocaines en provenance de Tunisie était composé d’abord de produits alimentaires avec en tête les dattes, des préparations alimentaires et biscuits, l’huile d’olive, des pièces automobiles telles que des parties de volants, des câbles, boîtiers de direction, accessoires de carrosserie, parties d’appareils d’éclairage pour cycles et automobiles, des pièces détachées pour moteur à piston ; des produits chimiques tels que du triphosphate de sodium ; des fournitures et effets scolaires et de bureau tel que les stylos à bille, crayons, des cahiers. Mais aussi des cellules photovoltaïques ; des chauffes-eau à gaz…

En tête des importations d’origine tunisienne, les dattes représentent en 2021, 22,92% de nos importations totales qui s’élevaient à 2,280 MMDH.

En valeur, cela s’élève à 522,5 millions de dirhams (MDH). Comparées à 2020, les importations de dattes au cours de l’an dernier ont légèrement baissé de 0,54%. Néanmoins, par rapport à 2019, année pré-Covid, la baisse ressort beaucoup plus importante, en s’établissant à -23,27%.