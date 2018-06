Boycott: le PDG de Danone s’adresse aux Marocains (VIDEO)

Et d’ajouter: “Bien que je suive la situation de près depuis le début, j’ai souhaité venir moi-même aujourd’hui, écouter, rencontrer des consommateurs, des jeunes, des épiciers, les représentants de nos salariés, nos équipes, mais également des agriculteurs, pour écouter le message des Marocains, pour le comprendre et faire changer les choses”.

“Je suis ici avec vous, aujourd’hui au Maroc, parce que la marque Centrale existe depuis 60 ans, nous la gérons depuis 5 ans et depuis deux mois elle subit un boycott d’une grande ampleur. À vous tous qui avez choisi de ne plus acheter la marque Centrale, je voudrais dire que je respecte totalement votre choix même si je le regrette profondément. Car je pense que ce boycott d’une marque comme Centrale est un message fort”, a déclaré le responsable de Danone dans une vidéo parvenue à Le Site info.