Boycott: ce qu’a annoncé le PDG de Danone ce mardi à Casablanca

Le Président-directeur général de Danone, Emmanuel Faber, a tenu ce mardi après-midi à Casablanca, une conférence de presse au sujet de la campagne de boycott dont est la cible pendant plus de deux mois Centrale Danone au Maroc.

Lors de cette rencontre qui a connu la présence d’une trentaine de journalistes, Faber a affirmé avoir décidé de faire le déplacement au Maroc pour “comprendre” la situation. “Je respecte le choix du boycott, le choix des consommateurs marocains. C’est eux qui décident, c’est un choix que je respecte même si je le regrette”, a-t-il déclaré.

Le responsable est ensuite revenu sur la présence de l’entreprise au Maroc, mettant l’accent sur la qualité de ses produits qui respectent “le Halal” et “l’équité dans le commerce”. Il est également revenu sur les efforts de Danone pour les enfants à travers la Danone Nations Cup qui a bénéficié à 2 millions d’enfants.

Le PDG de Danone qui s’est entretenu plus tôt dans la journée avec des ménages marocains, a évoqué ces rencontres. “Aujourd’hui, j’ai rencontré des boycotteurs. Des mamans, des jeunes… Ils m’ont expliqué leurs préoccupations. Je les ai écouté avec attention et je suis admiratif de leurs engagements”, a-t-il dit, relevant que la qualité, la confiance et la transparence sont leurs principales revendications. “Je souhaite que Danone réponde à ces revendications”, a-t-il affirmé.

D’ailleurs, concernant les mesures que l’entreprise compte prendre pour répondre aux demandes des citoyens, Faber a annoncé que “le lait frais pasteurisé doit être plus abordable et je m’y engage de façon durable”. “Nous n’allons plus faire aucun profit en lait frais pasteurisé”, a-t-il annoncé. Et d’ajouter que “le lait frais restera ce qu’il est sans antibiotique et sans conservateurs”.

Le responsable a par ailleurs indiqué que l’entreprise “renforcera sa transparence”, mettant l’accent sur la nécessité d'”inventer un nouveau modèle de la marque”.

“Je reviendrai très bientôt au Maroc et nous sommes ouverts aux propositions”, a-t-il conclu.