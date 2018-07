Boycott au Maroc: trois mois après, où en est-on?

En effet, une source au sein de Sidi Ali a indiqué à Le Site info que les pertes subies par l’entreprise à cause du boycott l’ont poussé à se concentrer sur la commercialisation de la marque d’eau minérale, Aïn Atlas. Un choix qui semble être judicieux eu égard aux profits générés par la vente de cette eau, allant jusqu’à constituer désormais la part la plus importante des ventes de l’entreprise de manière générale, précise la même source.

