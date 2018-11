Bouznika: des tueurs en série appréhendés à Dahomey plage

Lors de leur interrogatoire, les deux assassins ont, en plus d’avoir avoué différents méfaits de leurs activités criminelles (vols, agressions…), révélé avoir commis au cours du mois écoulé (aux mêmes endroits de leur homicide qui a conduit à leur arrestation), deux autres assassinats selon le même mode opératoire. Ce sont les aveux de l’un des deux tueurs en série qui ont permis à l’enquête d’être élucidée. En effet, les deux meurtres perpétrés sont conséquents à leurs irruptions dans des maisons à Bouznika dans le but de les cambrioler selon leurs dires.

Tout a débuté quand les gendarmes ont appréhendé deux voyous auteurs d’un meurtre voilà de cela quelques jours, qui a coûté la vie à un homme. Des informations leurs étaient parvenues à propos d’un cambriolage qui s’effectuait à l’intérieur d’un cabanon à Dahomey. Les gendarmes ont alors découvert le cadavre de l’homme assassiné au couteau, et après une fouille minutieuse, l’arme du crime et les objets volés. Les deux suspects ont été arrêtés et emmenés à la brigade de la Gendarmerie Royale.

Grande inquiétude du côté de Dahomey plage où l’insécurité s’est installée depuis quelques temps. La Gendarmerie Royale de Bouznika a arrêté après une enquête approfondie, un tueur en série et son complice qui auraient commis trois meurtres avant d’enterrer les corps de leurs victimes sous le sable de la plage de de Dahomey. Ces faits, crapuleux, dépourvus de toute moralité et inqualifiables, ont mis en émoi les résidents de cette région.