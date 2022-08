Bouskoura : la fête de la bière annulée ?

La Chambre du commerce allemande (AHK Marokko) a retiré toutes publications sur l’événement de sa page Facebook.

Finalement, il semble que la « vox populi » a chamboulé les projets de la Chambre du commerce allemande (AHK Marokko). En effet, la Chambre du commerce allemande (AHK Marokko) a retiré toutes les publications sur l’événement de sa page Facebook, ce qui pourrait présager une annulation du rendez-vous donné pour le mois d’Octobre prochain.

L’information a suscité, une fois de plus, de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Alors que les uns se félicitent de cette annulation, prêchant que l’Islam a remporté la cause, d’autres expriment leur mécontentement, indiquant que la société est hypocrite dans la mesure où les Marocains consomment de l’alcool toute l’année.

Pour rappel, l’AHK Marokko avait indiqué sur sa page Facebook que Casablanca accueillerait sa première édition de l’Oktoberfest à Bouskoura le 28 octobre prochain. Les prix d’accès variaient entre 800 et 1200 dirhams.

L’annonce de l' »Oktoberfest » avait suscité l’indignation du PJD et le mécontentement de nombreux internautes et ONG, dont le Forum pour la protection de l’identité marocaine, qui a lancé une pétition sur la plateforme « Change.org ». Celle-ci a récolté plus de 20.000 signatures en moins de 24h (pour un objectif de 25.000), afin d’appeler à l’annulation des festivités.

