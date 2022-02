Bouskoura: des agents de sécurité réclament leurs salaires impayés (VIDEO)

Da agents de service et de sécurité exerçant au sein d’établissements scolaires dans la région de Bouskoura ont organisé un sit-in devant le siège de l’Académie régionale de l’éducation et formation (AREF) de Casablanca.

Les manifestants ont protesté contre le fait qu’ils n’aient pas pu percevoir leurs salaires depuis quatre mois et demandent que cela soit fait dans les plus brefs délais, sans nul autre retard. L’un des agents a déclaré à Le Site info quen se’ailleurs, les salaires sont dérisoires et ne dépassent pas les quelque 1.888 DH mensuellement pour un travail quotidien de douze heures.

Aussi, les manifestants demandent-ils l’intervention urgente des autorités concernées pour mettre fin à cette situation anormale dans l’objectif d’obtenir, enfin, leur dû en vue qu’ils puissent pallier les répercussions pécuniaires et sociales qu’ils endurent, eux et les leurs.

L.A.