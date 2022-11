Bousculade de Halloween à Séoul: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au président de la république de Corée, Yoon Seok-Youl, suite à la bousculade de Halloween à Séoul qui a fait de nombreux morts et blessés.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion la nouvelle de la bousculade de Halloween qui a fait de nombreux morts et blessés. En cette douloureuse circonstance, le roi a exprimé au président coréen, et à travers lui au peuple coréen et aux familles endeuillées, Ses sincères condoléances et Sa sincère compassion, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

