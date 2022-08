Bourse de Casablanca: l’essentiel de la séance du lundi 08 août

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a terminé la séance de lundi proche de l’équilibre à 11.945,84 points (pts), alors que le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,14% à 967,4 pts.

Le volume global des échanges, qui a porté sur 5,59 millions de dirhams (MDH), a été réalisé principalement sur le marché Central et dominé par Bank of Africa (785.579,6 DH), Fenie Brossette (601.410,55 DH) et Itissalat Al-Maghrib (561.074,75 DH).

La capitalisation boursière a dépassé 620,28 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par HPS (+5,99% à 5.999 DH) et Fenie Brossette (+5,99% à 138 DH), Cartier Saada (+5,98% à 26,39 DH), Med Paper (+5,96% à 23,47 DH) et Snep (+4,2% à 818 DH).

À l’opposé, Salafin (-5,74% à 641 DH), Cosumar (-3,5% à 212,3 DH), Managem (-2,6% à 2.020 DH), BCP (-1,96% à 250 DH) et CIH (-1,62% à 303 DH), ont accusé les plus fortes baisses.