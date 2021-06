Bourita s’est entretenu au téléphone avec son homologue suisse

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, ce jeudi, un entretien téléphonique avec le Vice-Président, Conseiller Fédéral, Chef du Département Fédéral des Affaires étrangères suisse, Ignazio Cassis.

Les deux ministres ont loué l’excellence des relations entre le Maroc et la Suisse et ont mis en exergue l’importance de renforcer le dialogue politique et le partenariat économique en l’ouvrant sur de nouveaux axes de coopération, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Bourita et Cassis ont échangé sur plusieurs questions régionales d’intérêt commun et ont souligné l’importance de poursuivre la concertation, également sur les questions multilatérales, au niveau des instances internationales, selon la même source.

