Bourita participera à un sommet diplomatique « historique » en Israël

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé, ce vendredi, la participation de Nasser Bourita à un sommet diplomatique « historique » qui aura lieu en Israël.

Le sommet connaîtra également la participation du Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, et des MAE émirati et bahreïni.

« A l’invitation du ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, ces 27 et 28 mars 2022, se tiendra un sommet diplomatique historique en Israël », peut-on lire sur le site de la diplomatie israélienne.

Et de préciser que: « Le secrétaire d’État américain et les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, du Maroc et de Bahreïn arriveront en Israël pour une série de réunions diplomatiques ».

Pour rappel, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, se rendra à la fin du mois de mars au Maroc, a indiqué jeudi le département d’État US.

Avant de s’envoler pour le Royaume, le chef de la diplomatie américaine se dirigera vers Israël puis en Cisjordanie. Il devra également se rendre en Algérie après sa visite au Maroc. Une tournée qui aura lieu du 26 au 30 mars courant.

A Rabat, Blinken rencontrera son homologue marocain, Nasser Bourita, et d’autres hauts responsables, mais aussi le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed.

M.S.