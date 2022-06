Bourita: « Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc avance »

« Le projet de gazoduc Nigeria-CEDEAO vers le Maroc et au-delà est un modèle d’intégration régionale qui changera la face de l’Afrique Atlantique », a affirmé, ce mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

« C’est un projet qui avance, qui sera un modèle d’intégration régionale et qui changera la face de l’Atlantique et cette Afrique Atlantique », a souligné Bourita lors d’un point de presse conjoint avec le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, à l’issue de leurs entretiens en marge des travaux de la 1ère réunion ministérielle des États Africains Atlantiques.

Parmi les autres projets structurants et stratégiques, le ministre a aussi cité celui de la construction d’une usine de fertilisants, soulignant que ces deux importants projets sont le fruit de l’impulsion donnée par les deux chefs d’Etat, le roi Mohammed VI et le président Muhammadu Buhari, aux relations bilatérales.

A cet égard, il s’est félicité des relations bilatérales excellentes, portées par les relations personnelles de confiance, d’amitié et de fraternité entre le Souverain et le président Buhari, notant que le Maroc et le Nigeria veulent construire un modèle de coopération singulier entre deux pays africains.

Il s’agit d’une coopération tournée vers le concret et qui est bénéfique aux deux peuples, a-t-il dit, se félicitant de l’évolution de cette relation portée par les deux Chefs d’Etat.

« Nous allons continuer à travailler dans le cadre de cet esprit », a assuré Bourita.