Bourita devrait se rendre en Israël cet été, voici pourquoi

Yair Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, a annoncé, ce mercredi lors d’une conférence de presse, que son homologue marocain, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, compte se rendre cet été en Israël.

Ceci, afin d’inaugurer l’ambassade du Royaume dans l’Etat hébreu. Cette initiative fait suite, d’abord, à la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, le 22 décembre 2020, dans le cadre des accords tripartites d’Abraham, Etats-Unis, Maroc et Israël.

Et ensuite, après une série de visites israéliennes au Maroc, dont celles de Yair Lapid, le 11 août 2021, et de Benny Gantz, ministre de la Défense, le mardi 23 novembre 2021. En sus de ces visites, plusieurs accords de partenariats ont été paraphées par les responsables des deux pays, concernant les domaines sécuritaire, technologique, militaire, ainsi que les domaines économique et culturel.

L.A.