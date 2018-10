Bouknadel: les condoléances du roi Salmane à Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie Saoudite, suite au déraillement d’un train à Bouknadel.

Dans ce message, le Serviteur des Lieux Saints exprime, au nom du peuple et du gouvernement saoudiens et en son nom propre, au Souverain, aux familles des victimes et au peuple marocain frère, ses sincères sentiments de compassion.

A cette occasion, le roi d’Arabie Saoudite implore le Très-Haut d’entourer les défunts de Sa sainte miséricorde, d’accorder prompt rétablissement aux blessés et de préserver le peuple marocain de tout malheur.