Bouknadel: le message de Bahreïn au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du Souverain de Bahreïn, Hamad Ben Aissa Al Khalifa, suite au déraillement d’un train à Bouknadel.

Dans ce message, le Souverain de Bahreïn affirme avoir appris avec une profonde émotion et consternation le tragique accident du déraillement d’un train à Bouknadel.

En cette douloureuse circonstance, Hamad Ben Aissa Al Khalifa exprime, en son nom propre et en celui du gouvernement et du peuple de Bahreïn, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d’entourer les victimes de Sa Sainte miséricorde, d’accorder prompt rétablissement aux blessés et de préserver le Royaume et le peuple marocain frère de tout malheur.

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance a dévoilé récemment les résultats de l’enquête lancée après le déraillement du train entre Kénitra et Bouknadel, faisant 7 morts et 127 blessés. C’est l’excès de vitesse qui a causé l’accident.

Rappelons que suite au déraillement tragique du train, le roi Mohammed VI avait donné de Hautes instructions au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, qui se sont rendus sur les lieux de l’accident, pour l’évacuation des blessés à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat.