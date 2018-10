Bouachrine présenté devant le parquet pour “agression d’un avocat”

Le procès de Bouachrine se poursuit sur fond de controverses au sujet de l’authenticité ou non des vidéos à charge contre l’accusé. Lors d’une précédente audience, le rapport d’expertise technique a été présenté. Son verdict est sans appel: les enregistrements filmés par Bouachrine himself sont authentiques.

Poursuivi pour viols et traite d’êtres humains, Bouachrine a perdu le contrôle lors de son audition et s’est attaqué à Abdelfattah Zahrach, membre de la commission de défense des plaignantes, lors de la plaidoirie de ce dernier devant la cour. Une accusation qui a été niée en bloc par les avocats de Bouachrine.