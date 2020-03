Botswana: un Marocain de 23 ans attaqué par un éléphant

Un jeune cycliste marocain, Abdelhadi Cecradi, qui faisait le tour du continent africain à vélo, a subi, jeudi, avec succès une opération chirurgicale dans une clinique de Gaborone, capitale du Botswana, suite à un accident grave survenu sur les frontières entre ce pays et la Zambie.

Le jeune cycliste, de 23 ans et originaire de la ville de Guelmim, a été surpris lors de son passage à la frontière entre ces deux pays d’Afrique australe par un éléphant qui s’en est violemment pris au jeune marocain.

En essayant de fuir l’éléphant visiblement en colère suite au passage d’un camion à l’endroit où il se trouvait, le jeune cycliste a percuté un arbre. La collusion a provoqué une double fracture grave à la main gauche du ressortissant.

Aussitôt alertés, les services l’ambassade du Maroc en Afrique du Sud ont entrepris les démarches nécessaires, en collaboration avec les autorités du Botswana dans une conjoncture difficile marquée par la fermeture des frontières en raison de la pandémie du Coronavirus, en vue de transporter le cycliste marocain vers une clinique de Gaborone où il a subi une intervention chirurgicale urgente, à la charge du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, compte tenu de sa double fracture et des risques d’infection d’autant plus que l’accident s’est produit dans une région reculée.

Le cycliste a confié à MAP-Johannesburg que son opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, exprimant ses remerciements au Maroc, son pays d’origine, pour l’intervention rapide et toute l’aide qu’il a pu trouver depuis l’accident jusqu’à son arrivée dans la capitale du Botswana.

Le jeune cycliste s’était lancé, le 15 juillet 2018, dans son aventure de faire le tour de l’Afrique à vélo avec l’ambition de découvrir le continent et faire connaître son pays, le Maroc.

