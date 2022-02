Botox au Maroc: des chirurgiens esthétiques tirent la sonnette d’alarme

Le Syndicat national des chirurgiens esthétiques alertent les Marocain(e)s sur le botox pour le visage et celui pour les lèvres, au sein des salons de coiffure, vu les risques que cela peut engendrer.

De même que l’on a tenu à tirer la sonnette d’alarme auprès des autorités concernées à propos de ce phénomène qui se pratique dans des salons de coiffure et d’esthétique de façon anarchique et de l’enfreinte de la déontologie du métier de chirurgie esthétique et ce, aux dépens de la santé des citoyens.

Dans un communiqué, le Syndicat national des chirurgiens esthétiques a fait remarquer le nombre grandissant des salons de coiffure et d’esthétique et de salles de sport, ainsi que d’autres locaux non autorisés, qui proposent, via les réseaux sociaux et les médias, des prestations propres aux spécialistes en la manière.

Lesquelles prestations requièrent une formation médicale spécifique et des précautions particulières en vue d’éviter des bévues et des effets secondaires qui peuvent s’avérer graves pour la santé.

Larbi Alaoui