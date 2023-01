Botola : un joueur du WAC promet le titre de champion aux supporters

Vainqueur de la Jeunesse Sportive de Soualem lors de la précédente journée (0-1), le Wydad Casablanca est revenu en tête du classement général de la Botola, ex-aequo avec l’AS FAR.

Le défenseur des Rouges Amine Ferhane a déclaré au site « kooora » que le Wydad a retrouvé son équilibre et la voie des victoires après un petit passage à vide qui l’a éloigné de la première place. « Nous sommes prêts à défendre à nouveau notre titre et je promets aux supporters qu’une fois au sommet, on ne lâchera plus cette position ».

Le joueur avoue que ses coéquipiers ont souffert de blessures et de fatigue par moment mais que tout cela fait partie du passé : « On ne se cahce pas derrière les excuses, nous sommes prêts pour la bataille. Nous défendrons ce titre quelque soit le prix ».

Le Wydad aura l’occasion de confirmer ses ambitions ce mercredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca face Moghreb de Fès. Pour sa part, l’AS FAR accueille la lanterne rouge l’Ittihad de Tanger.