Botola Pro : le FUS et le WAC se quittent dos à dos (VIDEO)

Le FUS de Rabat et le Wydad de Casablanca se sont neutralisés (1-1) au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, à l’occasion de la 1re journée de la Botola Pro D1, vendredi.

Le Wydad a finalement recollé au score après avoir souffert de 1 but de retard à la mi-temps.

Rabat a débloqué le compteur à la 45e minute avec une réalisation de Louadni. Les Rouges sont revenus à la marque à la 51e minute avec une réalisation d’Aymen El Hassouni, lui laissant ainsi l’occasion de finir le match sur un nul.

La rencontre n’a pas laissé la possibilité au club rbati et aux Rouge et Blanc de faire la différence : les deux équipes sont ex-aequo et cohabitent à la deuxième place, avec un point chacune.

Pour le compte de la prochaine journée, le WAC reçoit le Difaa d’El Jadida, alors que le FUS se déplace chez la JS Salmi.

Les locaux ont dû terminer la rencontre avec une infériorité numérique après l’expulsion de Louadni à la 85è minute.