Bonne nouvelle pour Salah-Eddine, le jeune marocain qui a ému la Toile (VIDEO)

View this post on Instagram

خبر زوين وصلني اليوم هو ان واحد السيدة محسنة من مراكش غادي تتكلف بمصاريف العلاج ديال صلاح الدين ورفضات تعلن على الهوية ديالها..و تحية كبيرة لجميع الناس اللي تضامنو معاه 🙏 ❤️