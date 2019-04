Bonne nouvelle pour la Marocaine battue par son mari saoudien

La vidéo d’une Marocaine, du nom de Safaa, âgée de 17 ans et battue par son mari saoudien en Arabie Saoudite a fait polémique sur les réseaux sociaux.

Aux dernières nouvelles, le consulat marocain à Djeddah a réagi à cet extrait qui a provoqué l’indignation de la Toile. Une source diplomatique a en effet indiqué à Le Site info que le consulat du Maroc a contacté la victime et entamé les procédures nécessaires. Cette dernière, a précisé notre source, a été transférée à un centre de protection sociale, dans la capitale saoudienne, afin de la sauver des violences quotidiennes que son mari lui fait subir.

En parallèle, les autorités saoudiennes ont ouvert une enquête pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux.

Rappelons que la jeune femme s’est exprimée quelques jours après la diffusion de la vidéo, qui a fait le tour du web, pour donner sa version des faits.

“D’abord, je tiens à remercier tous les Marocains ainsi que les supports médiatiques marocains qui m’ont soutenu et qui ont médiatisé mon cas”, a-t-elle déclaré. Et d’ajouter: “Il me frappait toujours. J’étais enceinte et j’ai fait une fausse couche à cause des violences que je subissais”. La jeune marocaine n’a toutefois pas donné plus de détails sur son état de santé.

Par ailleurs, la maman de la jeune femme a lancé un cri du cœur dans des déclarations à des médias en ligne, appelant les autorités compétentes à intervenir pour défendre et protéger sa fille.

