Bonne nouvelle à Ifrane: Le cumul des pluies a augmenté de 50%…

La campagne agricole 2022-2023 au niveau de la province d’Ifrane, s’annonce sous de bons auspices à la faveur des précipitations enregistrées dernièrement, avec un effet positif sur l’état du couvert végétal.

Le cumul de ces pluies qui surviennent après une longue période de sécheresse, a atteint à ce jour 45,8 mm, soit une augmentation de 50% par rapport à la moyenne de l’année précédente.

Selon la Direction Provinciale de l’Agriculture d’Ifrane, ces pluies ont été bénéfiques en ce sens qu’elles ont encouragé les agriculteurs à lancer les emblavements prévisionnelles en céréales qui sont de l’ordre de 34.000 ha mais aussi les cultures printanières.

Elles se sont répercutées positivement, également, sur la nappe phréatique et l’état de remplissage des barrages et des parcours.

La province d’Ifrane s’étend sur une superficie totale de 355.334 ha dont 44% sont réservés aux parcours et 33% aux forêts. La superficie Agricole Utile (SAU) ne représente que 20% de la superficie totale de cette province faisant partie de la région de Fès-Meknès, où l’agriculture occupe une place centrale dans l’économie.

L’agriculture constitue, en effet, un véritable levier économique pour la région avec une contribution de 21,1 pc au PIB régional. Elle est classée au 2ème rang en termes de contribution au PIB agricole national. Ces performances sont atteintes grâce notamment à la diversité du climat et du milieu naturel, la fertilité des sols, ainsi que la disponibilité des ressources hydriques souterraines et superficielles importantes. Ces potentialités confèrent à la région un cadre approprié à l’investissement et favorisent une diversité des filières de production agricole.

Fès-Meknès est devenue le 3ème bassin de production au niveau national, avec une superficie agricole utile de l’ordre de 1,3 million ha, dont 15 pc irriguée et une dynamique agro-industrielle importante autour de filières agricoles, comme le lait, l’olivier et les céréales.