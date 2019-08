Agression, séquestration et menaces ce samedi matin à Benguerir

Les éléments de la police judiciaire de Benguerir ont arrêté, ce samedi matin, un individu âgé de 32 ans, aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de coups, blessures à l’arme blanche, séquestration et menaces.

Selon la DGSN, les éléments de police sont intervenus pour arrêter le suspect qui a agressé physiquement, à l’aide d’un objet tranchant, son frère âgé de 60 ans, lui infligeant une blessure grave.

Le mis en cause, dans un état d’ébriété avancé et en possession d’un couteau, a refusé de se soumette en se cachant dans son domicile, précisant qu’il a également recouru à la séquestration de sa femme et son bébé dans une tentative d’éviter son arrestation, poursuit la DGSN.

Les mesures sécuritaires préventives adoptées ont permis d’arrêter le mis en cause, protéger l’épouse et son bébé, et saisir l’arme blanche, ajoute le département de Hammouchi.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.

S.L. (avec MAP)