Black Friday : le concept prend au Maroc

MAG. Le concept du Black Friday a débarqué au Maroc en 2015, et depuis son arrivée, tout le monde s’y met! Grande distribution, habillement, alimentation, équipements technologiques, automobile… Tous les secteurs de la consommation proposent des offres imbattables aux clients marocains durant le mois de novembre de chaque année. Une sorte de soldes avant la période des soldes de fin d’année. En tout cas, et malgré la crise sanitaire, le concept prend au Maroc.

«La campagne Black Friday a été un franc succès d’année en année pour devenir la plus grosse vente de l’année. La COVID-19 a confirmé que le commerce électronique est utilisé par nos consommateurs pour les besoins quotidiens», assure Larbi Alaoui Belrhiti, directeur général Jumia Maroc. En effet, l’e-commerce a joué un rôle de premier plan durant cette pandémie et les consommateurs optent pour cette nouvelle forme de commerce pour leurs produits du quotidien.

Concept 100% américain, ce phénomène de grande ampleur a lieu annuellement le lendemain de la fête Thanksgiving aux USA, le 27 novembre. Depuis son apparition au Maroc, «le Black Friday» était proposé pendant une une journée dédiée exclusivement à des promotions monstres qui vont jusqu’à 95% de rabais. «Cette période représente un moment important pour les consommateurs marocains car ils peuvent bénéficier d’une large gamme de produits et services à des prix plus abordables» déclare Majdouline El idrissi directrice marketing Nord d’Afrique Glovo à nos partenaires Les inspirations ECO. Selon les rares études réalisées sur le concept du Black Friday, les produits les plus vendus sont les vêtements, viennent ensuite le high tech, les jouets, les parfums, la décoration de maison, l’électroménager, les jeux vidéo et même les chocolats. Toutefois, l’on ne dispose pas de chiffres clairs sur la portée économique de ce concept et sur ses répercutions sur les consommateurs marocains.

Les offres étalées sur plusieurs jours

Le concept s’est développé et s’est étalé sur plusieurs jours chez les sites e-commerce, mais aussi chez les marques opérant sur le marché marocain. Le Black Friday s’est adapté aux habitudes des consommateurs marocains pour satisfaire leur appétit et désirs. «La campagne Black Friday de cette année vise à renforcer notre position de marque sur le marché marocain, et aussi à apporter du soutien à nos vendeurs. C’est également un moyen de proposer des offres et des réductions de folies à nos clients. C’est un mois complet pour célébrer Jumia et le e-commerce avec tous nos partenaires, vendeurs, consommateurs et équipes» détaille Larbi Alaoui Belrhiti.

En effet, cette année les opérateurs n’ont pas manqué d’ingéniosité pour lancer leurs offres et leurs promos en promettant des soldes surréalistes à leur clientèle. Citons ici l’exemple de Samsung Electronics qui a annoncé le lancement des offres Black Friday, pour une période de promotions ayant commencé le 18 novembre et qui se poursuit pendant 12 jours consécutifs jusqu’au 30 novembre. Samsung a en effet, dévoilé des offres inégalées et des remises exceptionnelles allant jusqu’à 47% sur une grande variété de produits, et ce jusqu’à épuisement des stocks.

Le groupe Marjane avait par exemple annoncé une période de black Friday de 10 jours allant du 18 au 28 novembre, dans plusieurs catégories de produits comme l’électroménager, les articles de sport, l’ameublement. Aksal de son coté a lancé son opération “Happy Friday” avec des promotions dès vendredi 26 novembre allant au 30 du même mois, sur l’ensemble de ses magasins, partout au Maroc et sur toutes ses plateformes de e-commerce, des promotions allant de 20 à 40% sont ainsi proposé par le groupe détenant entre autres les franchises Zara, Bershka, Pull & Bear, Lefties et Oysho. En tout cas des exemples dans ce sens ne manquent pas !

Il faut dire aussi que derrière le Black Friday, plusieurs PME peuvent s’assurer plus de visibilité auprès de leurs clients prospects. «Chez Glovo, nous considérons que le ‘Black Friday’ est une occasion de plus de faire bénéficier les restaurants locaux et les PMEs de toutes tailles de notre plateforme et logistique en tant que solution de promotion de leurs activités» affirme Majdouline El Idrissi. En effet, les partenaires sont mis en avant dans une catégorie spéciale ‘Black Friday’ qui reçoit un soutien médiatique leur permettant d’accéder à un trafic plus important de clients potentiels. Ils ont aussi accès à un outil de self-service facile et intuitif qui leur permet de gérer leurs promotions et de maximiser leur visibilité sur la plateforme.

Sanae Raqui / avec Les Inspirations ÉCO