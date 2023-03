BIM Maroc scelle un partenariat avec SOS Villages d’Enfants

Le Directeur général de BIM Maroc Dinçer Yazici, et le Président de SOS villages d’Enfants au Maroc, Amine Demnati, ont présidé une cérémonie de signature d’une convention de partenariat pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes bénéficiaires des programmes de SOS Villages d’Enfants Maroc.

BIM Maroc, premier opérateur du hard discount au Maroc, confirme ainsi sa volonté de contribuer activement au développement économique et social de son écosystème et du Maroc.

À ce propos, Dinçer Yazici, Directeur général de BIM Maroc, déclare : « à travers la signature de ce partenariat, nous pourrons offrir à des dizaines de jeunes la possibilité de poursuivre leurs études supérieures ou de décrocher le poste dont ils. elles rêvent tout en contribuant à leur offrir des conditions de vie optimales ». Il poursuit : « BIM a toujours eu à cœur de participer à l’épanouissement et au développement de son écosystème dans les pays où l’entreprise opère. Il est donc essentiel et naturel pour nous d’accompagner des initiatives sociales et solidaires pour le développement du pays et de ses citoyens ».

Ce partenariat qui lie SOS Villages d’Enfants Maroc, Association reconnue d’utilité publique, à BIM Maroc, unique acteur de hard discount au Maroc, s’articule autour de 3 axes majeurs. Le premier est la prise en charge du parcours d’études supérieures des bacheliers et bachelières les plus méritants de SOS Villages d’Enfants Maroc, jusqu’à l’obtention de leurs diplômes, incluant les frais de scolarité, leur suivi médical et leurs besoins essentiels. Le second est la contribution à l’insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires à travers des stages et des recrutements au sein des différents départements, magasins et plateformes logistiques de BIM Maroc. Le dernier est l’octroi de dons en nature pour contribuer aux efforts de SOS Villages d’Enfants Maroc, pour offrir aux enfants une nutrition saine et équilibrée et un cadre de vie agréable.

Pour sa part, Amine Demnati, Président de SOS villages d’Enfants Maroc, affirme : « nous sommes fiers de conclure ce partenariat avec une des plus importantes enseignes de commerce moderne au Maroc, œuvrant à soutenir nos enfants, nos initiatives pour leur éducation, la formation de nos jeunes, mais aussi le soutien des familles vivant dans des situations précaires. Ce partenariat est très important pour nous et pour nos bénéficiaires. Nous espérons qu’il portera ses fruits sur le long terme pour le bien et l’accompagnement de nos jeunes en besoin urgent de soutien ».

Étalé sur une durée de 3 ans, ce partenariat profitera aux jeunes bénéficiaires de SOS Villages Maroc, incluant les bacheliers souhaitant poursuivre des études supérieures dans des écoles privées ou publiques, les diplômés à la recherche de soutien pour poursuivre des études de mastère et les jeunes en besoin d’insertion professionnelle en entreprise, en stages ou recrutements.