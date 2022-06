Billets d’avion: les étudiants marocains en Russie déplorent la cherté des prix

Une question orale sous l’Hémicycle a révélé la situation que vivent les étudiants marocains en Russie. Privés de retour au bercail pendant deux longues années à cause de la pandémie de la covid-19, puis de la guerre en Ukraine, nos compatriotes se trouvent confrontés à une nouvelle difficulté consistant à la cherté des billets d’avion qui peuvent atteindre les 18.000 DH.

A ce propos, le membre du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants, Noureddine Kchibel, a demandé au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, d’intervenir afin de venir en aide aux étudiants marocains en Russie dans le but qu’ils puissent rentrer chez eux pendant les vacances scolaires. Ceci, à travers des mesures susceptibles d’assurer leur retour au Maroc dans des conditions favorables et beaucoup moins onéreuses.

La question du membre de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE a aussi rappelé à Nasser Bourita qu’un grand nombre d’étudiants marocains en Russie, inscrits dans diverses branches et spécialités, au sein d’Universités russes, vivent de pénibles conditions. En sus des circonstances précitées, dont les principales sont la privation de leurs familles pendant deux ans pour cause de coronavirus d’abord, puis à cause de la guerre russo-ukrainienne, ensuite, ainsi que les prix exorbitants des billets d’avion de retour au Maroc.

M.R.