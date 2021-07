Bilan marocain aux JO: le parti de l’Istiqlal lance un appel

Le chef du groupe parlementaire istiqlalien, Noureddine Mediane, a appelé la commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants à « tenir une réunion urgente pour discuter de la question de la participation décevante de la délégation olympique marocaine aux Jeux olympiques de Tokyo ».

Dans une correspondance dont Le Site info détient copie, Mediane a écrit que « le groupe istiqlalien, à l’instar de tout le peuple marocain, a suivi avec grande insatisfaction les résultats décevants des différents sportifs marocains participant aux Jeux Olympiques organisés à Tokyo, au Japon, et qui n’honorent pas un pays comme le Royaume du Maroc ».

Et d’ajouter : « Surtout avec la grande révolution des infrastructures sportives dans notre pays, à tous les niveaux, grâce aux directives du Roi Mohammed VI. Une infrastructure qui n’est pas à la disposition d’un très grand nombre de pays médaillés, dans la région africaine ou arabe ».

« Une partie importante des finances publiques est allouée annuellement au Comité National Olympique et à un certain nombre de fédérations sportives, pour préparer les champions marocains à participer aux événements internationaux et honorer le drapeau national, ce qui ne se reflète malheureusement pas au niveau des résultats, à l’exception de quelques sports comme le football, qui suscite un grand engouement chez les Marocains », peut-on également lire .

Le dirigeant istiqlalien a appelé le ministère de Culture, de la Jeunesse et des Sports et le président du Comité National Olympique au parlement à étudier les raisons et les causes de la participation décevante de la délégation olympique nationale aux JO de Tokyo, et de déterminer le volume et les modalités des dépenses des fonds alloués pour préparer les champions marocains aux olympiades.

M.F.