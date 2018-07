Bientôt un musée de la mémoire juive au Maroc

“Nous sommes en train de discuter du lancement d’un musée de la mémoire juive marocaine”, a déclaré à la MAP Mehdi Qotbi, qui a effectué mercredi une visite au cimetière israélite de Fès et au musée Batha, en compagnie du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, et du maire de la ville, Driss Azami Idrissi.

