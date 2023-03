BIC Maroc : lancement de la campagne « Bach May7toch Stylo » (VIDEO)

BIC Maroc lance, durant ce mois de Ramadan, la campagne de sensibilisation « Bach May7toch Stylo » (Pour ne pas décrocher) dans l’objectif de participer à l’effort national de lutte contre le décrochage scolaire. Retour en détail sur cette campagne, qui vient renforcer les efforts citoyens de BIC Maroc en faveur de l’éducation, et qui ambitionne d’engager un débat public sur la question.

Vu le nombre important des décrochages scolaires chaque année au Maroc, et étant la filiale d’un Groupe impliqué dans le domaine de l’éducation au niveau mondial, BIC Maroc ambitionne de créer de l’impact positif avec son initiative citoyenne innovante « Bach May7toch Stylo ».

Éducation inclusive, épanouissement, accompagnement des enseignants… sont parmi les thématiques déployées en capsules pour souligner l’importance de l’éducation et lutter contre le décrochage scolaire.

« Chez BIC Maroc, nous mettons à contribution nos plus grands atouts, en l’occurrence nos collaborateurs, notre engagement, et notre savoir-faire pour faire progresser l’éducation et la rendre plus inclusive », annonce d’emblée Abderahmane FALL, Directeur général de BIC Maroc.

« Nous sommes persuadés que l’éducation constitue la pierre angulaire du développement économique et du bien-être social. C’est pourquoi nous lançons, en ce mois sacré à forte audience, cette campagne de lutte contre le décrochage scolaire », poursuit Abderahmane FALL.

Après ses multiples initiatives en faveur de l’épanouissement à l’école, menées sur le terrain auprès de plus de 150.000 écoliers, BIC Maroc revient là où le bât blesse et lance cette initiative ambitieuse à travers une campagne originale, émotive et purement citoyenne.

En effet, en plus d’avoir offert près d’un million de ses produits pour soutenir les écoliers dans le besoin, BIC Maroc a pu à travers des initiatives comme Dessines ta réussite, Illustre ton Poème ou La journée des Maîtres, soutenir environ 150.000 enfants et 4.000 enseignants. Ce n’est pas tout, BIC Maroc a installé trois bibliothèques, BiblioBIC, dans des écoles publiques, qui bénéficient à près de 2.500 enfants chaque année.

Consciente du rôle de l’éducation dans le développement socio-économique, BIC Maroc a épousé, depuis son installation au Maroc en 2016, la philosophie de la Fondation BIC ainsi que la stratégie citoyenne de la maison mère dans le domaine de l’éducation. BIC Maroc a ainsi mené, depuis 2016, plusieurs initiatives propres en faveur de l’éducation au Maroc, tout en participant en plus aux actions de la Fondation BIC, qu’elle déploie brillamment en local.

BIC Maroc compte poursuivre son plan de soutien à la scolarisation et à l’épanouissement des enfants à l’école à travers le maintien de ses initiatives phares et le lancement d’autres nouvelles durant l’année en cours.