Berrechid: un père de trois enfants commet l’irréparable

Le quartier Hassani, à Berrechid, s’est réveillé jeudi sur un terrible drame. Le corps sans vie d’un quinquagénaire a été retrouvé pendu à un arbre, près du célèbre jardin «Rkhama».

Selon une source de Le Site info, l’homme, maçon, marié et père de trois enfants, est originaire de la commune Riyah et habite au quartier Hassani. Il aurait commis l’irréparable à cause de la précarité, précise notre source.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré la dépouille à la morgue de l’hôpital préfectoral de Berrechid pour autopsie. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

