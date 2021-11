Berrechid: un individu sème la terreur dans un quartier

Un inspecteur de police relevant du district provincial de la Sûreté nationale de Berrechid a été contraint, vendredi matin, d’utiliser son arme de service pour interpeller un multirécidiviste, âgé de 28 ans, qui mettait sérieusement en danger la sécurité des citoyens et des policiers à l’aide de l’arme blanche.

Les services de police de Berrechid ont été avisés par une femme sur le cas du suspect qui était dans un état de forte impulsivité sous l’emprise de la drogue, et qui a semé le chaos devant sa maison, ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille de police, face à laquelle le prévenu a opposé une résistance violente à l’aide d’une arme blanche, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le policier a été contraint d’utiliser son arme de service et de tirer deux balles qui ont touché le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs, relève la même source, ajoutant que l’usage de l’arme de service a permis d’interpeller le prévenu, de neutraliser le danger qui en résultait et de saisir l’arme blanche.

Le suspect a été placé sous garde policière à l’hôpital où il a été admis pour recevoir les soins nécessaires, dans l’attente de l’enquête judiciaire qui sera menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés et d’élucider les circonstances de cette affaire, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)