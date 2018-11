Berrechid: plusieurs victimes dans l’explosion d’une bonbonne de gaz

Alertés, les éléments de la gendarmerie royale et de la protections civile se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’explosion, ont récupéré les corps et éteint les flammes.

Douar Brik, dans la commune de Sidi El Mekki à Berrechid a vécu samedi 3 novembre un terrible drame. Une bonbonne de gaz a explosé dans la soirée, tuant trois personnes, un homme et deux enfants âgés de 7 et 10 ans.