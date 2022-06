Berrechid: le parent d’élève qui a agressé un enseignant a été interpellé

Un enseignant, exerçant dans une école primaire à Daoura, province de Berrechid, a subi une agression perpétrée par le père d’une élève du même établissement. Un enregistrement vidéo publié sur la Toile fait voir cette agression et l’intervention de certains collègues de la victime.

Suite à la publication de cette vidéo, qui a suscité la panique parmi les écoliers, l’Académie régionale d’enseignement et de formation, de la Région Casablanca-Settat a révélé que l’agresseur a été interpellé par les éléments de la Gendarmerie royale, alors que la direction régionale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports de Berrechid a décidé de poursuivre en justice le mis en cause.

Dans un communiqué, à propos de cette agression au sein même de l’école primaire, la direction précitée a souligné qu’aussitôt que la direction de l’établissement a été mise au courant, elle s’est empressée d’alerter la Gendarmerie royale dont les éléments ont interpellé le mis en cause.

Le directeur de l’école et l’enseignant agressé ont ensuite rejoint le centre de la Gendarmerie royale pour être entendus dans l’enquête diligentée sur cette affaire, tandis que que l’AREF de Casablanca-Settat a été mise en courant. Cette dernière s’est constituée partie civile et a décidé, à son tour, de poursuivre l’agresseur en justice, dans le but de protéger l’école et son intégrité, ainsi que les élèves et les personnels pédagogique et administratif contre de pareils actes criminels.

