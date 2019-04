Benslimane: un “mqadem” impliqué dans une affaire de mœurs

Un agent d’autorité du pachalik (circonscription administrative placée sous l’autorité d’un pacha/Bacha) d’El Mansouria, dans les environs de Benslimane, s’est rendu de lui-même lundi à la gendarmerie royale. Il est en effet accusé d’avoir organisé des soirées de sexe collectif.

Selon Assabah, qui rapporte l’information dans sa livraison de ce mercredi 10 avril, le “mqadem” a été contraint de se livrer aux gendarmes, alors qu’un mandat de recherche national a été émis à l’encontre de son acolyte.

La même source fait également savoir que le procureur du roi près le tribunal de première instance de Benslimane, a ordonné la prolongation de la garde à vue de trois autres accusés (deux femmes et un homme) dans la même affaire.

Et de préciser que les mis en cause sont notamment accusés de débauche, d’adultère et de conduite en état d’ivresse.

S.L.