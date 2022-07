Benslimane: l’incendie de la forêt « Dahr Benomar » complètement maîtrisé

L’incendie qui s’est déclaré dans la forêt « Dahr Benomar » dans la commune Ain Tizgha relevant de la province de Benslimane a été complètement circonscrit mardi soir, selon la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la lutte contre la désertification de Benslimane.

« Sur la base des dernières données reçues du lieu de l’incendie, où sont déployées les équipes d’intervention, l’incendie qui s’est déclaré mardi vers 14h00 a été maîtrisé », a indiqué une source officielle au sein de la direction régionale dans une déclaration à la MAP.

D’après la même source, « le feu a détruit 2,9 hectares de couvert forestier, composé de chênes verts et d’herbes secondaires, causant d’importants dégâts environnementaux ».

Et d’ajouter que le feu s’est propagé à une vitesse alarmante en raison des vents secs « Chergui » et de la hausse des températures dans la région, outre l’inflammabilité du couvert forestier.

Le processus de maîtrise de l’incendie a nécessité l’intervention rapide des éléments des eaux et forêts, de la Protection Civile, de la Gendarmerie Royale, des forces auxiliaires et des collectivités locales et régionales.

Par ailleurs, la source a appelé à « faire preuve de prudence et de vigilance, et à éviter tout comportement pouvant entraîner un incendie de forêt compte tenu des conditions climatiques de la région en cette période de l’année ».

S.L. (avec MAP)