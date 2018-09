Benslimane: la police sort les armes pour éviter un carnage

Cette opération a permis l’arrestation du suspect et la saisie de l’arme blanche utilisée dans l’agression, précise la DGSN, ajoutant que le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital, dans l’attente de le soumettre à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.

Selon la DGSN, une patrouille de police est intervenue afin de procéder à l’arrestation du mis en cause, qui a été sous l’effet de la drogue et a menacé les passants avec une arme blanche de grande taille, notant que le prévenu a opposé une farouche résistance aux forces de sécurité, ce qui a contraint l’officier de tirer deux balles, une de sommation, alors que la deuxième a atteint le mis en cause au niveau de la jambe.