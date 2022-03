Benmoussa: « Les prélèvements sur les salaires des enseignants grévistes continueront! »

Entre le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et les enseignants contractuels des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF), le conflit continue de plus belle! Surtout après le point de presse, ce mercredi, où Chakib Benmoussa a annoncé de nouvelles données sur ce dossier.

A cette occasion, le ministre a signé et persisté que son Département continuera les prélèvements des salaires des enseignants grévistes, selon le principe de « la rémunération en contrepartie du travail accompli ». En revanche, les discussions entamées avec les syndicats concernés continueront afin de trouver une solution qui mettra fin à la crise que connaît le secteur, a précisé Benmoussa.

Celui-ci a également souligné que le MEN prend en compte la perte de temps scolaire que font subir les grèves répétitives des enseignants contractuels des AREF au secteur de l’enseignement et qu’un programme sera élaboré dans les prochains jours, au profit des apprenants, pour leur apporter le soutien scolaire nécessaire leur permettant la préparation adéquate aux examens et épreuves qui les attendent.

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a également révélé que le nombre des enseignants contractuels grévistes, ayant répondu à l’appel de la Coordination nationale, s’élève à 25.000 professeurs et professeures. Le pourcentage de ce nombre de grévistes est beaucoup plus important en milieu rural, comparativement à ce qui est constaté en milieu urbain, a-t-il précisé.

Chakib Benmoussa a poursuivie en annonçant que son Département est en train de plancher sur un programme essentiel qui sera annoncé au mois de juillet prochain et qui sera commun à toutes las parties exerçant dans le secteur de l’enseignement, dont les cadres des AREF.

L.A.