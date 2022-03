Benmoussa inaugure deux projets sportifs à Marrakech

Le ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a procédé, ce samedi au « Pôle Citoyen » situé au quartier Mhamid à Marrakech, à l’inauguration de deux projets sportifs d’envergure, de nature à favoriser la pratique sportive de proximité, notamment chez les jeunes, et qui sont inscrits dans le cadre du Programme « Marrakech, Cité du Renouveau Permanent ».

Ainsi, Benmoussa, accompagné notamment du wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, du président de la région Marrakech-Safi, Samir Goudar, de cadres du ministère, du directeur de l’Académie Régionale de l’Education et Formation (AREF) de Marrakech-Safi, des élus locaux, ainsi que d’autres personnalités, a procédé à l’inauguration d’une piscine semi-olympique couverte, réalisée grâce à une enveloppe budgétaire totale de 23,55 millions de DH (MDH).

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports (Département des Sports), l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), et la commune de Marrakech.

Cette piscine comprend un bassin 25m/15,1m de 6 couloirs, une toiture en lamellé collé, 02 blocs vestiaires pour adultes, 01 vestiaire pour enfant, un vestiaire pour moniteurs, des Gradins de 190 places assises, une tribune officielle de 21 places, des dépendances administratives, deux salles de sport fitness, un local et une galerie technique, un espace Presse, une infirmerie, et un espace de vidéo-surveillance entre autres.

Bâti sur une superficie totale de 3.315 m2, ce projet sportif se propose de contribuer au renforcement des équipements sportifs de qualité et de proximité au sein de ce quartier et de promouvoir la pratique de la natation chez les habitants du quartier Mhamid et les adhérents aux clubs sportifs relevant de la préfecture de Marrakech.

Cette piscine semi-olympique couverte est de nature également à répondre à une demande de plus en plus pressante de la part de la population, surtout les jeunes et les associations sportives notamment dans ce quartier à forte densité démographique.

Auparavant, des explications ont été fournies au ministre et à la délégation l’accompagnant sur le programme « Marrakech Cité du Renouveau Permanent », objet d’une convention-cadre signée devant le roi Mohammed VI le 06 janvier 2014, ainsi que sur le projet d’aménagement du « Pôle Citoyen » à Mhamid.

Toujours dans le même quartier de M’hamid, Benmoussa a également inauguré une Salle couverte omnisport, une infrastructure de proximité réalisée, grâce à une enveloppe budgétaire totale de 34,69 MDH, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire, et des Sports (Département des Sports), l’INDH, et la Commune de Marrakech.

Cette infrastructure sportive réalisée sur une superficie totale de 5.600 m2, comprend, entre autres, un terrain omnisport, 4 vestiaires joueurs, 2 vestiaires arbitres, une infirmerie, une salle de réunion, un espace dédié aux spectateurs d’une capacité de 3.000 places et de 50 places VIP, un espace presse, un espace technique, un espace échauffement, outre des dépendances administratives.

Ce projet s’assigne pour missions entre autres, de renforcer les équipements sportifs de qualité et de proximité au profit de la population du quartier Mhamid, ainsi que des clubs sportifs de la préfecture de Marrakech.

Dotée d’équipements ultramodernes et répondant aux standards mondiaux les plus stricts, cette Salle couverte Omnisport est de nature à répondre à une demande de plus en plus pressante de la part de la population, surtout les jeunes et les associations sportives.

Toujours dans « le Pôle Citoyen » au même quartier de Mhamid, le ministre et la délégation l’accompagnant a visité une Salle équipée et entièrement dédiée à la pratique de la gymnastique où, il a pu suivre des démonstrations assurées, avec brio, par de jeunes athlètes.

Dans une déclaration à M24, chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, Benmoussa, a fait savoir qu’à travers cette visite, il a été procédé à l’inauguration d’infrastructures sportives de qualité, dont le lancement des travaux de réalisation a été donné par le roi Mohammed VI, se félicitant de voir ces projets finalement aboutir et ouvrir leurs portes aux associations sportives et aux jeunes du quartier, de la ville et de la région.

Ces infrastructures sportives sont d’un haut niveau que ce soit à l’échelle nationale comme au niveau international, a-t-il poursuivi, notant que leur animation est de nature à encourager la détection de jeunes talents et la formation des champions de demain dans plusieurs disciplines sportives.