Benmoussa devant les diplomates: mais où sont passés les ambassadeurs d’Espagne et d’Allemagne?

Le président de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSDM) du Maroc a organisé, mardi 15 juin, une réunion avec les diplomates accrédités au Maroc. L’ordre du jour présenté par Chakib Benmoussa a été de faire part des conclusions du rapport général de la CSDM aux ambassadeurs des pays étrangers, accrédités à Rabat.

Cependant, les ambassadeurs du Royaume d’Espagne et de la République fédérale n’ont pas daigné répondre présent à cette importante réunion. Une absence d’autant plus très remarquée et qui prouve encore une fois, si besoin est, de « l’animosité » intéressée et post-colonialiste du voisin du nord et de celui lointain d’Allemagne, vis-à-vis du Royaume. Alors que ce dernier ne fait que défendre, diplomatiquement et sereinement, mais sans nulle concession obséquieuse, ses intérêts et ceux indéfectibles de son intégrité territoriale nationale. Car, rappelons-le, « le Maroc d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier », comme l’a récemment rappelé à des chaînes de télévisions occidentales, françaises en particulier, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Lors de cette rencontre, sous les Hautes instructions du roi Mohammed VI, Chakib Benmoussa a exposé clairement les objectifs de la Commission spéciale sur le Modèle de développement du Maroc, aussi bien aux niveaux national et régional, « fruits de la Vision réfléchie de Sa Majesté, annoncée en 2017 et ayant pour but la participation de toutes les forces vives du pays à atteindre son succès probant et escompté ».

Larbi Alaoui