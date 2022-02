Benkirane : «Voici pourquoi j’ai repris les rênes du PJD»

Abdelilah Benkirane a indiqué que le PJD sera toujours fort malgré les difficultés auxquelles le parti fait face actuellement.

Intervenant ce samedi lors de l’ouverture du Conseil national du PJD à Bouznika, le secrétaire général du parti a confié qu’il a décidé de reprendre les rênes du PJD afin de soutenir «ses frères», d’autant plus que plusieurs PJDistes, selon lui, n’ont pas baissé les bras malgré la défaite cuisante essuyée lors des élections du 8 septembre. «Le PJD n’est plus aussi influent qu’avant. Mais je suis de retour pour redorer le blason du parti et lui permettre de retrouver sa place d’antan», a affirmé Benkirane.

Et d’ajouter : «Notre parti a brillé après le 20 février. C’était une transition sensible qu’on a due gérer. On avait refusé, d’ailleurs, de descendre dans la rue et scander les slogans des manifestants».

H.M.