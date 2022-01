Benkirane: « Le coronavirus peut être une punition divine et les ignares croient les divagations des athées »

L’ancien-nouveau patron du part islamiste est verbeux et le restera toujours! C’est incurable pour ce monsieur qui ne sait pas tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de proférer ineptie sur ineptie. Abdelilah Bekirane a toujours raison, son (mauvais) mot à dire sur tout et sur tous. Une vraie encyclopédie ambulante, intarissable, inénarrable et pleine de contradictions!

Cette fois-ci, il s’est transformé en virologue, immunologiste émérite, diagnostiquant la pandémie de la covid-19, ses symptômes, ses causes et ses répercussions théologico-sanitaires. Pour lui, la pandémie est une détermination divine et que de nombreuses personnes prétendent faussement que le virus n’a absolument rien à voir avec le Bon Dieu.

Lors de sa réunion, samedi 1er janvier, avec les secrétaires régionaux du PJD, Benkirane a assuré dans son intervention que l’on peut pas affirmer que la covid-19 soit une calamité divine. Et de poursuivre, toutefois, que certains signes sont des avertissements divins « pour un retour vers Dieu » et que le Saint Coran évoque de nombreux exemples de ces admonestations.

Et Benkirane de poursuivre que les personnes qui osent prétendre que Dieu n’intervient pas dans ce qui se passe ici-bas « hallucinent » et que « ceux parmi nous, des ignares (mkalkhine), croient à ces balivernes ».

Larbi Alaoui