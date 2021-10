Benkirane a subi une intervention chirurgicale

L’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti de la Lampe (PJD) vient de subir une opération chirurgicale, ce jeudi 7 octobre.

Via sa page officielle Facebook, l’on a appris que Abdelilah Benkirane que ladite opération « s’est déroulée avec succès et qu’il est en convalescence ». A rappeler que Faris Titi, le bras droit et le confident de l’ancien secrétaire général du parti islamiste, avait auparavant déclaré à Le Site info que Benkirane se portait comme un charme et que son état de santé ne suscitait nulle inquiétude.

Il avait aussi ajouté que son mentor « n’est pas un ange, mais un être vivant qui pouvait tomber malade et s’en remettre ».

M.R.