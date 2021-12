Benkirane à propos de l’homosexualité: « Nous ne sommes pas en Europe! »

L’ancien-nouveau patron du parti islamiste s’est exprimé sur l’homosexualité au Maroc et a dit tout le mal qu’il ressent envers cette « perversité », selon ses dires.

C’est lors d’une réunion du Parti de la Justice et du Développement, samedi 4 décembre, que Abdelilah Benkirane a évoqué ce sujet sensible et controversé dans notre pays. « Allons-nous accepter l’homosexualité et, ainsi, clamer ouvertement cette turpitude de désobéissance divine? », s’est-il interrogé.

Benkirane a aussi ajouté que lire le Coran, c’est connaître l’histoire du peuple de Loth. Cette histoire se répète dans le Saint Livre et le lecteur pourra l’expliquer et la développer « mais tout renouveau qui permettrait de changer d’attitude envers les homosexuels, à l’instar de ce qui se fait en Europe, n’arrivera jamais », a martelé le patron du parti de la Lampe.

L’homosexualité a toujours existé de par le monde, dans les pays islamiques comme au Maroc, a poursuivi Benkirane . »Mais ils vivaient cachés et restaient discrets (ndlr, en darija argotique « kanou mdarguine zlayafhoum »). Et s’ils veulent se faire connaître au grand jour, ils doivent en assumer la responsabilité », a-t-il prévenu.

Et dans le sillage de Mohamed Aboutrika, ancien joueur international égyptien, consultant pour BeIn Sports, en croisade contre l’homosexualité, Abdelilah Benkirane a annoncé que le parti sera aux avant- postes pour contrer toute dépénalisation et tout effort de réflexion (ijtihad) « que nous demandent certains, que ce soit à propos des gays ou au sujet des libertés individuelles », a tenu à souligner Benkirane

Et de conclure qu’il ne faut pas que « des cas spéciaux » deviennent synonymes de loi ou de règle générale et ce que l’on appelle relations consenties n’est autre qu’adultère et fornication (Zina). « De par leur fourberie, ils interchangent les vocables. Excusez-moi, mais il ne saurait y avoir d’ijtihad à ce propos! », a prophétisé l’ancien-nouveau patron du parti islamiste.

Larbi Alaoui