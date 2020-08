Béni Mellal: une panne d’électricité provoque l’ire des habitant de plusieurs quartiers

Les habitants de plusieurs quartiers de Béni Mellal se sont plaints de la coupure d’électricité, survenue dans la nuit du dimanche 9 août.

Selon des sources de Le Site info, cette coupure impromptue a duré plus de 20 minutes et a provoqué la colère des habitants qui se sont retrouvés dans l’obscurité la plus complète, avec les désagréments qu’une telle panne provoque dans ce cas de figure.

De même que les mêmes habitants ont dû précédemment subir d’autres désagréments inhérents, cette fois-ci, à une coupure d’eau, ont souligné les mêmes sources. Et ce, pendant les jours qui ont suivi la célébration de l’Aid Al-Adha où cette denrée est sollicitée davantage par les ménages.De surcroît, par ces temps de fortes chaleurs que connaît la région!

Par ailleurs, comme un malheur n’arrive jamais seul, le covid-19 sévit dans la Région Béni Mellal-Khénifra et 3 nouveaux cas confirmés y ont été enregistrés. Par conséquent, les autorités ont tenu à avertir de la fermeture de tout commerce dont les propriétaires ou gérants ne respectent pas les mesures préventives nécessaires, décrétées par les autorités compétentes.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba)

