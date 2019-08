Béni Mellal: une mineure violée sur le toit d’un immeuble

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Béni-Mellal ont arrêté, tôt mercredi, un suspect aux multiples antécédents judiciaires pour son implication présumée dans une affaire de détournement et viol d’une mineure.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que la préfecture de police de Béni-Mellal a reçu une plainte au sujet d’une adolescente de 16 ans qui a été violée sur la terrasse de l’immeuble où elle réside, sous la menace de l’arme blanche, faisant savoir que les recherches et investigations menées à cet effet ont permis de localiser le suspect, avant de procéder à son interpellation dans la zone “El Bezzaza”, à une quinzaine de kilomètres loin de la ville de Béni-Mellal.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et pour déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)