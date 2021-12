Béni Mellal: un médecin ORL jugé pour homicide involontaire après la mort d’un patient

Le Tribunal de première instance de la ville de Béni Mellal a reporté, mercredi dernier, le procès d’un médecin du secteur privé, de l’infirmier-major d’une clinique privée et d’un anesthésiste. Tous trois sont poursuivis en état de liberté provisoire et accusés d’avoir donné la mort sans intention de la donner, suite au laisser-aller, à la négligence, au non-respect des règles et l’imprévoyance.

Selon une source de Le Site info, l’audience de mercredi a connu la présence des trois mis en cause et des membres de la famille du jeune défunt. Suite à cela, le tribunal a prononcé le report du procès au 5 janvier prochain, pour permettre à la défense de préparer sa plaidoirie.

Auparavant, le procureur du roi près le Tribunal de première instance de Béni Mellal avait poursuivi le médecin, l’infirmier-major et l’anesthésiste en état de liberté provisoire, dans ce dossier de la mort du jeune patient, avec pour caution 30.000 DH pour chacun des trois mis en cause. Le jeune homme, prénommé Ismail, décédé dans une clinique privée de la ville, était âgé de 32 ans, avait été opéré pour amygdalectomie (ndlr, ablation des amygdales) par un médecin ORL.

Après ce décès, la famille d’Ismail avait organisé une manifestation protestataire, à laquelle avait participé de nombreux citoyens et ce, à travers les avenues de Béni Mellal.

L.A.