Béni Mellal: un juge arrêté en flagrant délit de corruption, les détails

Les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire ont interpellé, jeudi 23 juin, un juge près la Cour d’appel de Béni Mellal et un vice-président du Conseil de la ville de Fqih Ben Salah, en flagrant délit de réception d’une somme d’argent en guise de corruption, a appris Le Site info de sources concordantes.

L’interpellation a eu lieu au niveau de la route nationale n°11, reliant les villes de Casablanca et Béni Mellal, aux environs de Fqih Ben Salah, commune de Lakrifat. Le juge est poursuivi en état de liberté provisoire, alors que le conseiller communal est poursuivi en état de détention.

Selon les mêmes sources, les deux mis en cause ont été interpellés suite à la plainte d’une dame de la région de Béni Moussa à qui on a demandé de verser 150.000 DH en contrepartie de l’allègement de la peine d’emprisonnement, dont a écopé son fils. Ce dernier est accusé d’avoir perpétré un meurtre et est en détention provisoire à la prison locale, après avoir été condamné à de la prison ferme par la Cour d’appel de Béni Mellal.

Le juge incriminé devait prononcer son verdict dans le procès de l’accusé, lundi dernier, mais il a reporté l’audience afin de négocier avec la mère du meurtrier. Cependant, la plainte déposée par cette dernière a été la cause de l’interpellation, en flagrant délit, de ce juge et du vice-président du Conseil de Fqih Ben Salah.

